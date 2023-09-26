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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مقار مكاتب التوثيق بأسوان المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان.

ووفقاً لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان 7 مقار، جاءت علي النحو التالي:

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- كوم أمبو: منطقة الزهور - عمارة شركة وادى كوم أمبو، ومدينة كوم أمبو.

- أبوسمبل: عمارات مجلس المدينة، بجوار مياه الشرب.

- دراو: دراو ونجع العرب ومبنى الوحدة المحلية الجديد.

- أسوان: شارع البركة و المناعية ومدينة أسوان.

- إدفو: كونيش النيل بجوار محطة 

- البصيلية: عمارات مجلس المدينة

- السباعية، عمارات مجلس المدينة أغلى نقطة شرطة المدينة، شارع حسنى مبارك. 

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وكان قد وجه المحافظ إلى ضرورة تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس لزيارة المشروعات القومية الكبرى للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التى تشهدها هذه المشروعات فى الجمهورية الجديدة مثل مشروع توشكى والطاقة الشمسية ومصنع كيما ، مع تعريفهم أيضاً بالشخصيات والرموز الوطنية ليكونوا دائماً على دراية ووعى ويقتدوا بهذه النماذج المشرفة ، وكذا الشهداء والمصابين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تراب هذا الوطن لتعظيم روح الولاء والإنتماء لديهم. 

وكلف عطية بأهمية التدريب على كيفية تنفيذ أسلوب الإخلاء للمدارس والمبانى الحكومية فى حالة أي أحداث طارئة ، ومنح أبنائنا الثقة فى التعامل بوعى كامل مع مثل هذه المواقف لتحقيق أقصى إجراءات السلامة والأمان لهم ، على أن يتكامل مع ذلك توزيع الطلاب على المدارس البديلة للمدارس التى تمثل خطورة ضمن دواعى إنقاذ الحياة ، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين. 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرروة توزيع الكتب المدرسية مع أول يوم في الدراسة دون الإرتباط بسداد المصروفات المدرسية ، مع الإهتمام بتطبيق البعد الإنسانى من خلال إعداد كشوف بأسماء الحالات الغير قادرة بالتنسيق بين التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى لتحمل نفقات سداد المصروفات عن كاهل أسرهم مراعاة لظروفهم المعيشية ، وكذا توفير الزى المدرسى والمستلزمات الدراسية لهذه الحالات أيضاً ، وهو الذى يتواكب مع نشر البانرات الخاصة بذوى الهمم " إتكلم إشارة " بكافة القطاعات الحكومية لتسهيل التعامل معهم وتلبية طلباتهم على الوجه الأكمل .

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