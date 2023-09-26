عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تناول هذا المشروب أثناء الحمل يصيب الأطفال بالتوحد.. تحذير من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا.. ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

تناول هذا المشروب أثناء الحمل يصيب الأطفال بالتوحد في رحم الأم

 

المرأة أثناء الحمل تحتاج إلي نظام غذائي معين ، يعتمد على أطعمة صحية ومتوازنة من أجل صحة المرأة وصحة الجنين.

 

خطر قاتل في مطبخك.. كيف تتخلصين منه ؟

 

مقلاة القلي أو أواني الطهي تعد من العناصر الأساسية لمعدات المطبخ، إلا أنها قد تشكل من ناحية أخرى مصدر قلق على صحة الإنسان، ويؤدي استخدامها لفقدان العناصر الغذائية،وتتفاعل الأطعمة ،مع  تسرب مادة كيميائية ضارة وسامة عند تسخينها فوق درجة حرارة معينة، لذا نرصد في هذا التقرير مخاطر الأواني غير اللاصقة على صحة الإنسان.

 

الكوارع ممنوعة عن هذه الفئات.. تسبب لهم أضرارا صحية خطيرة

 

تعد الكوارع من المأكولات الشعبية التي تحظي  بشعبية كبيرة، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، ولكن احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، جعلها من الأطعمة الممنوعه لكثير من الأشخاص أبرزها مرضى القلب ومرضي السمنه ومتبعي الدايت.

 

يسبب كوارث صحية.. طبيبة تحذر من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا
 

 

حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، من الألبان غير المغلية أو غير مبسترة،  ومنتجات الألبان المصنعة من ألبان لم تتعرض للغلي أو البسترة ، او اللحوم غير المطهوة جيدا  والجبن القريش السائب.

 

دراسة: مذاكرة الأب للأبناء ترفع مستواهم

 

يستعد الآباء والأمهات مع بداية العام الدراسى الجديد لتهيئة أبنائهم للدراسة، وتبدأ الأمهات في السعي وراء الطفل فى مذاكرة دروسه بأقصى جهدها ليحصل الطفل على المعلومة بسهولة ويفضل الأبناء مذاكرة الأمهات أكثر من الآباء بسبب صبرهن عليهم أثناء المذاكرة.

 

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

 

ظهرت لينا أحمد الفيشاوي عبر حسابها الشخصي  انستجرام، بصورة ليست حديثة، كصورة لملف وهي حليقة الرأس (زيرو). 

 

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

 

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس"، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" علي فضائية "mbc مصر".

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الحمل التوحد الكوارع غلي الألبان اللحوم ابنة أحمد الفيشاوي ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

موضوعات متعلقة

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

بالكاد تكون ملحوظة.. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بـ سرطان المعدة

وصفة يابانية .. طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

بسبب تغيرات قشرة المخ.. دراسة صادمة تكشف العلاقة بين الفقر والسمنة

بعد تحذيرات.. أضرار استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

حلوى فرنسية شهية.. طريقة عمل كيكة سان سباستيان

ترشيحاتنا

أذربيجان: الاتفاق على 70% من المسائل العالقة مع أرمينيا برعاية أوروبا

بعد طلبه لعقد جلسة صلح.. علا غانم تصدم طليقها: هعيش حياتي| فيديو

بعد كارثة درنة.. ليبيا تنتظر تهديدا مناخيا جديدا

حزمة حوافز رئاسية للقطاع الخاص| تعرف على أهداف الدولة في هذه المرحلة

أعلى مستوياته.. ارتفاع لـ الدولار بعد تصريح خطير للفيدرالي الأمريكي

قصة نجاح محمد صلاح تدرس في جامعة هارفارد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

خطة روسيا الجهنمية لـ ضرب صفوف حلفاء أوكرانيا والوقيعة بينهم

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ