نشرة المرأة والصحة.. تناول هذا المشروب أثناء الحمل يصيب الأطفال بالتوحد.. تحذير من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا.. ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تناول هذا المشروب أثناء الحمل يصيب الأطفال بالتوحد في رحم الأم

المرأة أثناء الحمل تحتاج إلي نظام غذائي معين ، يعتمد على أطعمة صحية ومتوازنة من أجل صحة المرأة وصحة الجنين.

خطر قاتل في مطبخك.. كيف تتخلصين منه ؟

مقلاة القلي أو أواني الطهي تعد من العناصر الأساسية لمعدات المطبخ، إلا أنها قد تشكل من ناحية أخرى مصدر قلق على صحة الإنسان، ويؤدي استخدامها لفقدان العناصر الغذائية،وتتفاعل الأطعمة ،مع تسرب مادة كيميائية ضارة وسامة عند تسخينها فوق درجة حرارة معينة، لذا نرصد في هذا التقرير مخاطر الأواني غير اللاصقة على صحة الإنسان.

الكوارع ممنوعة عن هذه الفئات.. تسبب لهم أضرارا صحية خطيرة

تعد الكوارع من المأكولات الشعبية التي تحظي بشعبية كبيرة، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، ولكن احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، جعلها من الأطعمة الممنوعه لكثير من الأشخاص أبرزها مرضى القلب ومرضي السمنه ومتبعي الدايت.

يسبب كوارث صحية.. طبيبة تحذر من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا



حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، من الألبان غير المغلية أو غير مبسترة، ومنتجات الألبان المصنعة من ألبان لم تتعرض للغلي أو البسترة ، او اللحوم غير المطهوة جيدا والجبن القريش السائب.

دراسة: مذاكرة الأب للأبناء ترفع مستواهم

يستعد الآباء والأمهات مع بداية العام الدراسى الجديد لتهيئة أبنائهم للدراسة، وتبدأ الأمهات في السعي وراء الطفل فى مذاكرة دروسه بأقصى جهدها ليحصل الطفل على المعلومة بسهولة ويفضل الأبناء مذاكرة الأمهات أكثر من الآباء بسبب صبرهن عليهم أثناء المذاكرة.

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

ظهرت لينا أحمد الفيشاوي عبر حسابها الشخصي انستجرام، بصورة ليست حديثة، كصورة لملف وهي حليقة الرأس (زيرو).

أنا ست أتحب.. صور ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس"، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" علي فضائية "mbc مصر".