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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكوارع ممنوعة عن هذه الفئات.. تسبب لهم أضرارا صحية خطيرة

فئات ممنوعة من الكوارع
فئات ممنوعة من الكوارع

تعد الكوارع من المأكولات الشعبية التي تحظي  بشعبية كبيرة، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، ولكن احتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، جعلها من الأطعمة الممنوعه لكثير من الأشخاص أبرزها مرضى القلب ومرضي السمنه ومتبعي الدايت حسب موقع Food today نرصد فئات ممنوعة من تناولها.

 

فئات ممنوعة من الكوارع:

 

مرضى القلب:

على الرغم من أن الكوارع غنيه بالفوائد ، لكنها قد تكون مضرة للغاية لمرضى القلب على الأخص ,كما تؤدي لمخاطر محتملة لان الكوارع قد تنتج معادن ثقيلة سامة مثل الكروم والرصاص.

تحتوي الكوارع على نسبة عالية من الدهون التي تضر صحة القلب بشكل واضح ،تساعد الكوارع على تراكم الدهون في شرايين القلب.


حصوات الكلى.

قد تؤدي إلى زيادة كبر حجم الحصوات في الكلى إذا تم تناولها بكميات كبير،.مما يضاعف آلام المرض.


مرضى السكري:


حذر الأطباء من تناول الكوارع خصوصا مصابي السكري ،حيث ترفع معدلات الكوليسترول في الدم لمعدلات خطيرة للغاية، قد تؤدي لغيبوبة زيادة السكر ،لان الكوارع لها تأثيرات سلبية خطيرة على السكري ومرضى السكري بشكل خاص.


السمنه:
قد يؤدي الإفراط في تناول الكوليسترول إلى تراكم الدهون على عضلات البطن والخصر مما يؤدي لتغير شكل الجسم  وزيادة الوزن وظهور الأكياس الدهنية والكرش.

 

مرضى الكبد:

الكوارع تساعد في تراكم الدهون على الكبد.
تعمل على زيادة مستوى الدهون في الجسم، مما يعيق عمل الكبد، ويؤدي للإصابة بأمراض السمنة.

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