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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد.. فيات 600e الكهربائية تطرح بالأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انتقل الكثير من المصريين الي سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023، حيث يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من الطرازات المميزة التي يرغب الكثيرين في الحصول عليها، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة يتوافر بها العديد من المميزات منها، توافر قطع غيارها بسهولة، ويمكن إعادة بيع السيارة بشكل سريع .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة علي مستوي جميع دول العالم، وذلك يعود الي العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وكان منها، عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار، وذلك ما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ .

قفزت أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 المتوافرة بالسوق المصرية، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات عالميا للعديد من الأزمات التي من شأنها أن تعمل على ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر قطع غيار السيارات الجديدة.

كشفت شركة فيات عن طرازاها الذى طال انتظاره فيات  600e الكهربائية الجديدة ، حيث تنتمي 600e الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، بالإضافة الي أن سيارة 600e تحتوي علي 4 أبواب .

رفعت شركة ميتسوبيشي النقاب عن سيارتها المعاد إحيائها ميتسوبيشي كولت التي توقف إنتاجها لفترة تصل لت 10 سنوات ، وتنتمي كولت الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتقدم كولت اليابانية بطول 4.05 متر .

كشفت شركة Nio  المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، عن هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد، ويتم توصيله بالسيارة ، ويتوقع بيع تليفون السيارات الكهربائية الجديد لنصف مستخدمين شركة  Nio الكهربائية .

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