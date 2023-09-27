سيد عبدالحفيظ يطلق قذائفه: "زعلان" على رحيلي عن الأهلي.. نهائي القرن أفضل ذكرياتي.. ومفيش مشكلة مع الخطيب

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي العديد من المفاجآت حول سبب رحيله عن القلعة الحمراء إلي جانب علاقته بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

كما تطرق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي إلي أبرز الذكريات عن لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن صفقات النادي الأهلي خلال الموسم الجديد.

صدى البلد يستعرض أبرز تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي.

سيد عبد الحفيظ وثوابت النادي الأهلي

فسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، سبب عدم رغبته في الحديث عن أسباب رحيله من منصبه في القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “نعيش على ثوابت الأهلي سواء كنت مسئول داخل الفريق أو كنت خارج النادي وهذه أمانة ومبدأ تربينا عليه..ومن هذا المنطلق لن أتحدث عن أي تفاصيل تخص قرار رحيلي من منصب مدير الكرة بالأهلي.. وهذه هي سنة الحياة.



غضب سيد عبد الحفيظ من قرار الرحيل عن الأهلي

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن غضبه من الموقف الأخير من جانب الأهلي بعد صدور قرار برحيله وعلمه بالقرار قبلها بساعات قليلة وقال : مش هقول اي حاجه خاصه بالاجتماع مع مجلس الإدارة لو قعدت للفجر، أكيد أي حد بيخرج من الأهلي بيكون حزين”.

وأضاف: “لا يوجد مشاكل بيني وبين محمود الخطيب لكنني غاضب من الموقف الأخير ولن أقف عند هذا الأمر”.

وكشف سيد عبد الحفيظ عن المسؤول الذي طلب رحيله عن منصبه في النادي الأهلي وقال: لجنة التخطيط هي من طلبت رحيلي وعدم استمراري في الأهلي ورحيلي من الأهلي كان قرار لجنة التخطيط، وتم إبلاغي يوم 14 أغسطس بعد مباراة المصري”.

كواليس حديث الخطيب مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي



وأضاف: “لن أفصح إطلاقًا تفاصيل ما حدث بيني وبين الخطيب في جلسة رحيلي عن النادي الأهلي، ما يصح قوله وأنا مسئول في الأهلي، هو ما يصح قوله وأنا خارجه، أنا مسئول سواء داخل النادي أو خارجه، اللي ينفع يتقال وأنا في موقع المسئولية، هو اللي ينفع أن أقوله وأنا خارجها، الكلام لا يتغير".

وواصل سيد عبد الحفيظ : “ لا يصح أن أنقل تفاصيل اجتماعي مع لجنة التخطيط عند إبلاغي بترك منصبي للإعلام، لأنني لم أكن أنقل ذلك وأنا في موقع المسئولية، قال الإمام الشافعي، ولا خير في خل يخون خليله ... ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ... ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، مش هقول حاجة لغاية ما أموت”,

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن بعض الأمور التي تسعده وذكريات لا ينساها في النادي الأهلي، بالإضافة إلي رأيه في صفقات الأهلي الصيفية وقال : “4 حاجات بيغيروا مزاجي، أخر 10 دقائق في ماتش 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهدف محمد عبدالمنعم أمام الوداد المغربي والأفلام القديمة، وتصريحات قفشة”.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: “صفقات الأهلي الجديدة جيدة ورضا سليم إضافة قوية ولابد أن ننتظر لنحكم على أنتوني موديست”.

تطرق سيد عبد الحفيظ عن رحيله من منصبه في الفترة الماضية وقال : قرار رحيلي عن الأهلي أمر طبيعي ووارد يحصل مع اللي أتخن مني واللي زعلني اني عرفت قرار رحيلي قبلها بساعة أو اتنين.