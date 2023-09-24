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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طوق نجاة في الهوا.. مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة عرض الفيفا لرعاية الناشئين

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف حسين السمري المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك حقيقة عرض الـ 50 مليون دولار الخاص برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

قال حسين السمري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سألني بعض أعضاء النادي عن صحة رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك  مقابلة مسئول العلاقات الدولية بالفيفا والذى عرض مبلغ 50 مليون دولار لاستثماره في قطاع الناشئين بالنادي، والأغرب أن الرفض جاء بأمر ممدوح عباس فعلا انتشر هذا على المواقع وبتصريحات موثقة من أحد المرشحين.

أضاف المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق: عبث ما بعده عبث . قصة غريبة وعجيبة وطبعا من وحى الخيال وبغض النظر عن ضخامة المبلغ الذي يقدر بـ 2 مليار جنيه طبعا تشد أي زملكاوي وطوق نجاة بس في الهوا.

استطرد المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق: أولا: الفيفا لا يتعامل مع الأندية بهذا الشكل ويتعامل فقط من خلال اتحاد اللعبة بالدولة، ثانيا: مشروعات الفيفا لو وجدت تكون تحت اشراف اتحاد الدولة وهناك مشروعات قائمة فعلا ولا تخص أندية بعينها.

ثالثا: محظور تعامل مسئولى الاتحاد الدولي تماما مع الأندية في أية استثمارات أو انتخابات.

رابعا ؛ الشخص المزمع انه مسئول بالفيفا شخصية غير معروفة ولا علاقة به بالفيفا ( حاليا على الأقل  وأك سابقا أيضا ) ولو مسئول فعلا يتم إيقافه فورا والتحقيق معه لمخالفته سياسات الفيفا.

خامسا : كيف يضخ مستثمر هذا المبلغ الضخم جدا في قطاع ناشئين . ما العائد او المردود ؟!!!!! كان يروح على فرع أكتوبر مثلا.

سادسا : وايه اللى دخل الدكتور عماد واستاذ ممدوح فى القصة . مستثمر وبهذا المبلغ يدخل من بوابة الدولة وليس الأفراد .

 

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الزمالك يرفض عرض الفيفا

 

كان عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر القادم قد تحدث عن رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء عرضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في قطاع الناشئين.

 

الزمالك فيفا حسين السمري قطاع الناشئين عماد البناني ممدوح عباس عمر هريدي

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