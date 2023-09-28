أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتماديه مستعملة لقضاء احتجاجاتهم اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها، ونظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة أتيهت الأنظار صوب السيارات المستعملة.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من أقوى السيارات الجديدة في جميع الفئات، ومن أشهرها سيارة الهاتشباك فولكس فاجن جولف، وتعتبر واحدة من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون دفع أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات.

سوق السيارات المصري للمستعمل ممتلئ بالطرازات التي يرغب في اقتنائها المصريون ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، ويتواجد به عدد من الطرازات التي تساعد المواطنين في الذهاب لأعمالهم منها سيارة فورد فوكس، ومرسيدس 230 E، وشيفروليه كروز، وهوندا hrv، وجيب ليبرتى، بالإضافة الي أنها تساعدهم في التنزه مع أسرهم وقضاء احتياجاتهم .