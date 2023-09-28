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جسمي "قشعر" من كلام شيكابالا| ونش الزمالك يتحدى: انتظروا عودتي.. وسنتخطى أرتا سولار

محمود حمدى الونش
محمود حمدى الونش

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراة هامة بعد غد السبت في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي في القاهرة.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خسارة أمام نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية خارج الديار. 

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلي تخطي عقبة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.  

ويفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي خدمات المدافع الدولي محمود حمدي الونش بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في ظل الكوارث التي ضربت دفاعات الفارس الأبيض في البطولات المحلية والقارية .

محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ودخل فى برنامج تأهيلي تمهيدا لعودته مجددا لقيادة دفاعات الفارس الأبيض في قادم الأيام. 

صدي البلد يسلط الضوء على ابرز تصريحات محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال الساعات الماضية. 

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الزمالك قادر على تخطي أرتا سولار 

قال محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية :

تخطيت كل المراحل الصعبة في البرنامج التأهيلي واقتربت من العودة وأسير بخطى ثابتة وفق البرنامج التأهيلي والأمور تسير بشكل جيد. 

تابع قائد دفاعات الزمالك:  لا أتعجل العودة وسوف أبدأ في الانضمام للتدريبات في الوقت المناسب وسأكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الزمالك من شهرين إلى 3 أشهر. 

أضاف مدافع الزمالك الدولي: أشكر جماهير نادي الزمالك على دعمهم طيلة الفترة الماضية ولن أوفيهم حقهم وكل اللاعبين على قلب رجل واحد ونستطيع تخطي عقبة آرتا سولار. 

استطرد الونش:  لاعبو الزمالك رجال وتخطوا العديد من المراحل الصعبة وإنكار الذات مطلوب في الفترة الحالية من أجل الخروج من هذه المرحلة بالشكل الأمثل. 

وقال مدافع الزمالك أيضا: لدينا القدرة على التأهل لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية وعبد الواحد السيد يقوم بدور كبير مع الزمالك في الفترة الحالية للم الشمل. 

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حديث شيكابالا عن مدافع الزمالك 

وواصل مدافع الزمالك: سنعود من ستاد القاهرة بالفوز على آرتا سولار ولاعبو الزمالك كبار ولا يحتاجون للنصيحة .. والاجتهاد هو أكبر معطيات النجاح

واختتم قائد دفاعات الزمالك حديثه قائلا:  ما فعله شيكابالا وحديثه عني بعد مباراة بيراميدز أشكره عليه وجسمي قشعر" أول ما سمعت كلام شيكابالا عني. 

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