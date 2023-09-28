عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحولات وإصلاحات بالتعليم العالي.. جهود الرئيس السيسي في دعم القطاع

جهود الرئيس السيسي
جهود الرئيس السيسي في دعم القطاع التعليمي

حظى التعليم العالي والبحث العلمي، باهتمام كبير مع قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي الحكم، مما أدى ذلك إلى تطوير كمى وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، بإنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا.

txt

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023

txt

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن القطاع التعليمي والبحث العلمي هو قلب التنمية في مصر، وقد شهد تحولات وإصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التقدم الواضح يعكس التفاني والدعم القوي الذي تلقاه القطاع من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مع تطبيق رؤية مصر 2030، تم تعزيز الاهتمام بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تحسين البنية التحتية للجامعات، وتوسيع قدرات التدريس والبحث، وتطوير برامج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل، وتحفيز الطلاب على التعلم والمشاركة الفعالة في عمليات التعلم، بحيث يصبحون متعلمين نشيطين ومساهمين في تطوير مجتمعهم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لها أثر إيجابي على جودة التعليم العالي في مصر.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية والتخصصات المتطورة جاءت كخطوة هامة نحو تحقيق تكامل بين التعليم وسوق العمل، وتعزز فرص العمل للخريجين وإعطائهم المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة على مستوى دولي.

ولفت بإن استدامة هذا التطور والتقدم يتطلب التركيز المستمر على تحسين جودة التعليم وزيادة فرص البحث والتطوير، علاوة على ذلك، يجب تشجيع الابتكار ودعم الابتكار في جميع المجالات، مؤكدًا أن القطاع التعليمي والبحثي في مصر سيستمر في تحقيق التقدم والنجاح في السنوات القادمة، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

وصرح بأن أبرز ملامح التطوير في قطاع التعليم الجامعي منذ تولي الرئيس كلاتي:

زيادة في ميزانيات التعليم العالي:

تم تخصيص ميزانيات أعلى للجامعات والمؤسسات التعليمية العليا لتحسين بنيتها التحتية وتطوير برامجها.

تحديث البنية التحتية:

تم الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية للجامعات والكليات بما في ذلك إنشاء مرافق جديدة ومختبرات متقدمة.

زيادة في عدد المنح الدراسية:

تم توفير المزيد من المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

التعليم العالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات الجديدة الأهلية متطلبات سوق العمل الجامعات الدولية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

خبراء يكشفون لـ صدى البلد أهم الطرق للارتقاء بمستوى الخريجين وفتح آفاق في سوق العمل

خبير: تنوع التخصصات العلمية يشكل مفتاحًا حيويًا لتعزيز البنية التحتية التعليمية

خبير تعليم: التخصصات الجديدة تسهم في تحسين مستوى خريجي الجامعات

خبير تعليم: رفع مستوى الخريجين ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم العلمي

ترشيحاتنا

تفاصيل إتفاق الأهلي مع الشركة الإيطالية حول أزمة مباريات الدوري الأفريقي

حاطط حشيش في الشيكولاته.. حيثيات حبس ماريو بعد ضبطه في مطار القاهرة

بعد كارثة دانيال | تحذير رسمي من الأرصاد بسبب هذه الظواهر

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لمقايضة الجنيه والدرهم

زوجات النبي .. تزوج 11 امرأة لحكمة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ