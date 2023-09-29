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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. الخارجية تعدد جرائم ميليشيا الدعم بحق الشعب

السودان - علم
السودان - علم

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تواصل جرائمها بحق الشعب السوداني حيث ارتكبت بالأمس مجزرة بشرية في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي ترتكبها.

وقالت الخارجية في بيان لها : قصفت الميليشيا محطة المواصلات العامة بمنطقة الجرافة، شمال أم درمان، بالمدفعية الثقيلة، وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين

وأضافت :  بلغت الحصيلة الأولية للقصف عشرة قتلي من بينهم أطفال، بينما لا يزال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج

وتابعت : دمر قصف الميليشيا المركبات والمحلات التجارية الموجودة مما يعني حرمان عشرات الأسر من مصادر دخلهم

كما  تعرضت فتاة بمنطقة الفتيحاب، وسط أمدرمان، إلى الاغتصاب من خمسة من أفراد المليشيات أمس بحسب البيان. 

وأردف :كما اغتصب أفراد من المليشيات متطوعة في مساعدة متضرري الحرب بالخرطوم بحري

واتمت الخارجية بيانها قائلة : قصفت المليشيات الإرهابية أمس رئاسة مفوضية العمل الإنساني بالخرطوم ودمرت المبنى وما به من سيارات وأجهزة وسجلات.

  
 

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