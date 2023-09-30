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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 4 توجيهات عاجلة قبل بدء الدراسة بالجامعات غدًا.. بعد أزمة تدريس سيرة سميحة أيوب| قصة اكتشاف خطأ بمنهج 6 ابتدائي الجديد

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

رفع الإشغالات وتراكمات القمامة بمحيط مدارس دشنا استعداداً للعام الدراسي الجديد بقنا
انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، من كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024، بعد تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الاشغالات، وتراكمات القمامة أمام وبمحيط المدارس.

 

4 توجيهات عاجلة من التعليم العالي قبل بدء الدراسة غدًا
تبدأ غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفي إطار استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

 

أعلنوا الجداول | تنبيه رسمي من التعليم العالي قبل بدء الدراسة
تبدأ غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفي إطار استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

 

وزير التعليم العالي يوجه بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية
تبدأ غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024،

 

وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى
تبدأ غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفي إطار استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

 

كريم همام: مشروع اليونسكو الوطنى يدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي
قال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، أن المعهد يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة، والرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي، موضحا أن البرامج  وورش العمل التى ينظمها مشروع اليونسكو الوطنى تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وغيرها من الجوانب التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٣.

 

قمر الذرة.. البدر العملاق الأخير خلال العام| لا تفوت فرصة مشاهدته
نشهد الليلة ظاهرة فلكية بديعية، حين نرى ظهور القمر و وصولة لمرحلة البدر "ربيع الأول"، والمعروف بـ قمر الذرة أو قمر الحصاد ، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعية والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

 

بعد أزمة تدريس سيرة سميحة أيوب|قصة اكتشاف خطأ بمنهج 6 ابتدائي الجديد
لا يزال ظهور الفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد ، موضوع الساعة على مختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن.

 

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. استمرار تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين
يستمر موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التسجيل بمراحل التنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 – 2024، أمام طلاب الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم.

 

عميد الكلية : قافلة أسبوعية من طب أسنان القاهرة للأسر الأولى بالرعاية
أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة حيث تطلق الكلية قافلة علاجية أسبوعية بحضور الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية.

 

أسئلة وإجابات تحسم جدل العام الدراسي الجديد قبل بدئه بساعات
قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجابات حاسمة عن كافة الاسئلة التي تشغل الرأي العام بشان العام الدراسي الجديد قبل ساعات قليلة من انطلاق الدراسة في المدارس ، المقرر انطلاقها غدا في 12 محافظة لا تطبق اجازة السبت ، وبعد غد في باقي المحافظات.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة التعليم العالي بدء الدراسة

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