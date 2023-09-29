بعد أزمة تدريس سيرة سميحة أيوب|قصة اكتشاف خطأ بمنهج 6 ابتدائي الجديد

لا يزال ظهور الفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد ، موضوع الساعة على مختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أحدث تطورات أزمة ظهور سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد ، وردود الأفعال على فيس بوك.

رسائل دفاع جديدة تغزو فيسبوك للرد على المعارضين

وسط المئات من التعليقات الساخرة التي تم تداولها على فيسبوك منذ بدء طرح الموضوع ليلة امس ، ظهرت منذ ساعات رسالة جديدة انتشرت بقوة على مختلف صفحات وجروبات فيس بوك للرد على المعترضين على ظهور سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد.

جاء نص هذه الرسالة كالتالي :

ادراج سيرة سميحة أيوب من منهج الصف السادس الابتدائي صحيح و “مش إشاعة” ولكن ليس في منهج اللغة العربية ، ولكن الحقيقة ايضا انه تم ادراج شخصية الرسول الكريم وابو بكر الصديق في منهج اللغة العربية ، أما سميحة ايوب لم يدرج اسمها وصورتها الا في مادة المهارات والأنشطة في نشاط المسرح ، وهذا طبيعي جدا في نشاط زي ده

وأشارت الرسالة المتداولة إلى أنه في مناهج المهارات المهنية تم التطرق للعديد من الشخصيات مثل : السير مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز والدكتور محمد غنيم والدكتور مصطفى السيد والاديب نجيب محفوظ ، على اعتبار أن مادة المهارات المهنية تتكلم عن الصناعة والمهن والزراعة والصحافة والاعلام والفن والاقتصاد المنزلي والبيئة والمكتبات

فيما ظهرت رسالة اخرى يتم تداولها بشكل واسع على فيس بوك نصها كالتالي : "قبل ما تتريق على ان الفنانه سميحة ايوب هتتدرس لطلبة الصف السادس الابتدائى فى ماده الانشطه كشخصيه مؤثره في تاريخ مصر( الفني والمسرحي) إفتكر إن جامعة هارفارد العريقه من يومين قررت تدريس مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول في مناهجها وماحدش إتتريق ولا حد قاللهم ان ده انحدار للتعليم في امريكا !!

مفاجأة .. خطأ في كتابة سيرة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي

خطأ في كتاب 6 ابتدائي الجديد

ومن جانبه قد فجر الناقد طارق الشناوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مفاجآة بشأن رصد خطأ فادح في الدرس الخاص بالفنانة سميحة ايوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد .

قال الناقد طارق الشناوي : عظيم جدا ان يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة ايوب ، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم ان من كتب اسم سميحة ايوب ارتكب خطأ بينا عندما اشار الي انها خريجة معهد السينما عام ١٩٥٢ ، رغم انها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي ومعهد السينما اساسا تم افتتاحه بعد سبع سنوات من هذا التاريخ.

وأضاف : ان ذلك مع الاسف يؤكد العشوائية حتى في وضع مناهج الطلبة

وقال : اكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة ايوب في المنهج ، مع شجبي المطلق لتلك الحالة من “الاستسهال والسبهللة” في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي ان يكون عليه المنهج ، فلماذ ا لم يفكر الاستاذ واضع المنهج ان يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة ايوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها ، فمع الاسف هذا دليل قاطع علي افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتى العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدا التأكد من صدقها

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن ظهور سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن صورة الفنانة سميحة أيوب موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائى ضمن جزء المسرح في كتاب الأنشطة والمهارات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تمت الاستعانة بصورة الفنانة سميحة أيوب وسيرتها وانجازاتها ، كنموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب ، باعتبارها من الشخصيات المصرية التي لها دور وتاريخ كبير في مختلف المجالات في المناهج الدراسية .

درس عن سميحة ايوب يثير الجدل

تفاصيل ظهور سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد

أكد كتاب الانشطة والمهارات المقرر على الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي الجديد ، أن الفنانة سميحة أيوب درست التمثيل في المعهد العالي للسينما وتخرجت عام 1953 واختارت مهنة التمثيل للعمل بها ، وتولت مهام ادارة المسرح المصري الحديث والمسرح القومي المصري بجانب مهنة التمثيل ، وشاركت في اول اعمالها وهو مسلسل اذاعي وهي في سن الخامسة عشر وتمكنت بموهبتها الاستثنا~ية منم بث الروح في الشخصيات باستخدام صوتها فقط وهذا ما جذب اهتمام المخترجين المصريين والعالميين



كما أكد المنهج أنه قد لمع نجم الفنانة سميحة أيوب في مختلف الشخصيات المركبة التي ادتها (الشريرة والطيبة والضعيفة والقوية) ، مع الاشارة إلى أنها قد كرست مسيرتها المهنية لتثقيف جمهورها وتنويرهم لا ترفيههم فحسب ، فحرصت بذلك على قبول الادوار الهادفة التي تحمل رسائل مهمة.