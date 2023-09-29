رفع الاشغالات وتراكمات القمامة بمحيط مدارس دشنا استعداداً للعام الدراسي الجديد بقنا

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، من كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024، بعد تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الاشغالات، وتراكمات القمامة أمام وبمحيط المدارس.

وتابع عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أعمال النظافة بتكليف من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والإشغالات بمحيط المدارس، لخلق جو بيئى نظيف للطلاب، وحفاظاً على المظهر الجمالي.

كما تابع حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية للوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، أعمال النظافة ومتابعة العمل داخل مدارس الوحدة، وأعمال الصيانة البسيطة وعوامل الأمن والسلامة والنظافة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيعها وتوزيع التكليفات المختلفة وإعداد القوائم بـ 18 مدرسة ما بين ابتدائي و اعدادى، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، استمرار أعمال المتابعة الميدانية، لضمان انتهاء استعدادات منظومة العملية التعليمية، خاصة وأن التوجيهات هدفها تهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب، وخلق جو آمن تعليمياً وصحياً لتحفيزهم على التحصيل الدراسي.

وأشار جيلانى، إلى استمرار أعمال تهذيب الأشجار، ورفع تراكمات الأتربة والقمامة وتمهيد الطرق، بجانب العمل على شن حملات مستمرة لرفع الإشغالات بمحيط المدارس، وفقاً للاشتراطات الصحية.



