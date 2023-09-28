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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمحورى النظرة الدولية وجودة الأبحاث

تقدم ملحوظ لجامعة جنوب الوادي بتصنيف التايمز "وثيقة 2024"

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن ظهور اسم الجامعة، ضمن تصنيف التايمز الدولى"وثيقة 2024" في الفئة من 1201-1500.

 

وأضاف عكاوى، بأن هذا التصنيف يستند إلى 18 مؤشر أداء تقيس أداء المؤسسات التعليمية في عدة محاور: التدريس وبيئة العمل والبحث وجودة البحوث وربط الصناعة والنظرة الدولية.

 

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وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن تصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الحالية ضم 2673 جامعة دولية مقارنة بالعام الماضى، حيث شاركت 1799 جامعة عبر 104 دولة بزيادة 874 جامعة، وسجلت الجامعة تطور ملحوظ في مؤشرات الأداء وخاصة مؤشر جودة البحث العلمي والنظرة الدولية وتحسن طفيف في مؤشر التدريس عن العام الماضي.

 

وأشار عكاوى، إلى أن الجامعة حققت الآتى في محاور التصنيف الخمسة:"محور التدريس 1696، محور البئية البحثة 1755، محور جوده البحوث 937 ، محور الصناعة 1684 ، محور النظرة الدولية 831 ".


وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن ملف تصنيف الجامعة وظهورها على المستوى الدولى من أهم أولوياتها في أجندتها خلال المرحلة الراهنة وخطة الجامعة الاستراتيجية في الفترة المقبلة المقبلة من خلال اختيار أهم الأهداف والغايات في هذا المحور الهام والعمل على رقمنة طرق جمع وتحليل البيانات كتغذية راجعة لما يتم سنويا في قطاعات الجامعة المختلفة التي يشملها التصنيف.

 

وقدم عكاوى، التهنئة لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب لما يحققونه من مجهودات انعكست على ظهور الجامعة في المستوى المحلى والدولى بمكانة تليق بجميع منتسبيها.

 

كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة والذى يشمل كلا من: الدكتور حمودة محمد دردير، الدكتور أحمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، و بدوى محمد البدوى، ومحمد سيد والمهندس محمد عبد النعيم.

جامعه جامعة جنوب الوادي النظرة الدولية تصنيف التايمز جودة الأبحاث مؤشر التدريس وثيقة 2024 قنا

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