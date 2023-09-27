عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة 

جنوب الوادي تخفض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية بنسبة 20%

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية بنسبة ٢٠% لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على استحداث اللجنة الإشرافية العليا للتدريب بالجامعة على أن تكون مهمتها التنسيق والتكامل بين مراكز التدريب المختلفة بالجامعة لمنع تكرار نفس الدورات التدريبية أو إغفال دورات معينة لا تقدم بالجامعة وتحديد آلية اختيار المدربين بالجامعة  ومواصفات المادة التدريبية ومواصفات مكان التدريب وآلية موحدة لقياس العائد من التدريب وقيم معيارية لأجر المدرب وقيم معيارية للمتدربين.

 

محافظ قنا يشهد تسليم 1500 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

تضم 1500 شنطة.. تعليم قنا تستلم منحة بيت الزكاة للتلاميذ الأيتام



كما وافق المجلس على تعيين الدكتور خالد صلاح الدين ابراهيم، في وظيفة استاذ بكلية العلوم ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتور رجب مخلوف محمود فريج، بكلية الطب البيطري والدكتورة ياسمين رمضان كمال، بكلية التربية بقنا والدكتور محمد عويس بدرى بربرى، بكلية العلوم، وتعيين الدكتورة حنان صلاح الدين نورالدين في وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم وترقية الدكتورة مها على محمد، لدرجة استاذ مساعد بكلية التربية بالغردقة.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتور محمد شعبان حماد أحمد، بكلية الزراعة والدكتور مؤمن محمود ثابت حسن، بكلية الصيدلة والدكتور مصطفى محمد بكري محمد، بكلية الهندسة والدكتورة سحر عبد الله زكي، بكلية التربية بالغردقة.

 

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023   درجة الليسانس في الآداب"انتظام وانتساب وانتساب عام"، كما وافق على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس فى الآداب والتربية" التعليم العام" جميع الشعب وعددهم 58 طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا، ومنح 12 طالبا درجة الدكتوراه و50 طالبا درجة الماجستير من مختلف كليات الجامعة.


 

جامعة جنوب الوادي المصروفات الدراسية الجامعة الأهلية أبناء أعضاء هيئة التدريس مراكز التدريب قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

بالتنسيق مع الرقابة الادارية..محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى"

ترشيحاتنا

مكافحة الفساد سلاح الصين لإنعاش الاقتصاد.. تفاصيل

إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المولد النبوي.. إبتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

بسبب الطائرات المُسيرة.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

زلزال قوي يضرب بحر إيجه .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ