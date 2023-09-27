جنوب الوادي تخفض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية بنسبة 20%

لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية بنسبة ٢٠% لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على استحداث اللجنة الإشرافية العليا للتدريب بالجامعة على أن تكون مهمتها التنسيق والتكامل بين مراكز التدريب المختلفة بالجامعة لمنع تكرار نفس الدورات التدريبية أو إغفال دورات معينة لا تقدم بالجامعة وتحديد آلية اختيار المدربين بالجامعة ومواصفات المادة التدريبية ومواصفات مكان التدريب وآلية موحدة لقياس العائد من التدريب وقيم معيارية لأجر المدرب وقيم معيارية للمتدربين.





كما وافق المجلس على تعيين الدكتور خالد صلاح الدين ابراهيم، في وظيفة استاذ بكلية العلوم ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتور رجب مخلوف محمود فريج، بكلية الطب البيطري والدكتورة ياسمين رمضان كمال، بكلية التربية بقنا والدكتور محمد عويس بدرى بربرى، بكلية العلوم، وتعيين الدكتورة حنان صلاح الدين نورالدين في وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم وترقية الدكتورة مها على محمد، لدرجة استاذ مساعد بكلية التربية بالغردقة.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتور محمد شعبان حماد أحمد، بكلية الزراعة والدكتور مؤمن محمود ثابت حسن، بكلية الصيدلة والدكتور مصطفى محمد بكري محمد، بكلية الهندسة والدكتورة سحر عبد الله زكي، بكلية التربية بالغردقة.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجة الليسانس في الآداب"انتظام وانتساب وانتساب عام"، كما وافق على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس فى الآداب والتربية" التعليم العام" جميع الشعب وعددهم 58 طالبا وطالبة من كلية التربية بقنا، ومنح 12 طالبا درجة الدكتوراه و50 طالبا درجة الماجستير من مختلف كليات الجامعة.



