عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشهد تسليم 1500 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

المستلزمات المدرسية
المستلزمات المدرسية لطلاب قنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تسليم 1500 شنطة مدرسية، تحتوى كل منها على عدد من الأدوات الدراسية اللازمة، مقدمة من شركة  للصناعات بقنا.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدى توفيق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات بقنا، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب محمد طايع، عضوا مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس ايهاب دويدار، رئيس قطاع العمليات ، واللواء أيمن سعد، استشاري العلاقات الحكومية، والمهندس وائل أمير، رئيس القطاع التجارى، ومحسن موسى، مدير العلاقات العامة.

 

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

تعليم قنا تكرم 75 من طلاب وطالبات الشهادات العامة بفرشوط

 

وقال محافظ قنا ، إن الشنط المدرسية تم تسليمها لمديريتىّ التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، لتتولى مديرية التربية والتعليم توزيعها على الطلاب والتلاميذ الأيتام والأولي بالرعاية بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الفكرية الخاصة والمكفوفين.

وتابع الداودى، كما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع باقى الشنط المدرسية على طلاب وتلاميذ مؤسسات دور الرعاية بمختلف المراحل التعليمية، فى إطار حرص الدولة على توفير أقصى الرعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

أضاف الداودى، بأن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين بقنا، نشرت معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، لافتا أنه تم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى، لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب من العملية التعليمية غير قادر على سداد المصروفات الدراسية.

 وجه الرئيس التنفيذى للشركة بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للأنشطة الاجتماعية التى يقوم بها المصنع، مؤكدا على استمرار سياسة الشركة التى تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناسبات المختلفة، لافتا إلى ان الشركة قامت بإهداء مجموعة من الشنط المدرسية، تحتوى كل منها على عدد الأدوات المكتبية اللازمة للطلاب والتلاميذ الأيتام والأولي بالرعاية، وذلك لدعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية التى تقدمها الشركة داخل المحافظة.

 

 

أدوات مدرسية لطلاب قنا

IMG-20230926-WA0239
IMG-20230926-WA0239
IMG-20230926-WA0241
IMG-20230926-WA0241
IMG-20230926-WA0240
IMG-20230926-WA0240
IMG-20230926-WA0242
IMG-20230926-WA0242
IMG-20230926-WA0243
IMG-20230926-WA0243
IMG-20230926-WA0245
IMG-20230926-WA0245
قنا 1500 شنطة مدرسية مدارس التربية الفكرية المكفوفين الشنط المدرسية الأسر الاولى بالرعاية المستلزمات المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن ارتكاب هذه المخالفة

موضوعات متعلقة

تضم 1500 شنطة.. تعليم قنا تستلم منحة بيت الزكاة للتلاميذ الأيتام

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

وسط حضور للأجانب.. قنا تحتفل بـ يوم السياحة العالمي أمام معبد دندرة

موجها بتذليل العقبات..محافظ قنا: مشروع ازدواج الصحراوي الغربي يحد من الحوادث المرورية

20 ألف قطعة ملابس .. افتتاح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية بقنا

الكيلو بـ 500 جنيه.. ديدان الكمبوست باب رزق لتمكين المرأة المعيلة في قنا

بالتنسيق مع الرقابة الادارية..محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى"

خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع آخر المستجدات لاستقبال العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

بعد انسحاب الجزائر رسميا.. أمم إفريقيا 2025 بالمغرب و2027 تقترب من السنغال

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

تحت أنظار الرئيس.. السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية

خطأ فادح من جنش ..الداخلية يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

براتب 7 آلاف جنيه.. وظائف خالية بتلك الوزارات

دعاء ليلة المولد النبوى يفتح الأبواب المغلقة ويفك كربك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب قرفة ساخن؟

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

فيديو

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ