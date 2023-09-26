محافظ قنا يشهد تسليم 1500 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تسليم 1500 شنطة مدرسية، تحتوى كل منها على عدد من الأدوات الدراسية اللازمة، مقدمة من شركة للصناعات بقنا.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدى توفيق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات بقنا، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب محمد طايع، عضوا مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس ايهاب دويدار، رئيس قطاع العمليات ، واللواء أيمن سعد، استشاري العلاقات الحكومية، والمهندس وائل أمير، رئيس القطاع التجارى، ومحسن موسى، مدير العلاقات العامة.

وقال محافظ قنا ، إن الشنط المدرسية تم تسليمها لمديريتىّ التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، لتتولى مديرية التربية والتعليم توزيعها على الطلاب والتلاميذ الأيتام والأولي بالرعاية بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الفكرية الخاصة والمكفوفين.

وتابع الداودى، كما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع باقى الشنط المدرسية على طلاب وتلاميذ مؤسسات دور الرعاية بمختلف المراحل التعليمية، فى إطار حرص الدولة على توفير أقصى الرعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

أضاف الداودى، بأن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين بقنا، نشرت معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، لافتا أنه تم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى، لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب من العملية التعليمية غير قادر على سداد المصروفات الدراسية.

وجه الرئيس التنفيذى للشركة بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للأنشطة الاجتماعية التى يقوم بها المصنع، مؤكدا على استمرار سياسة الشركة التى تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناسبات المختلفة، لافتا إلى ان الشركة قامت بإهداء مجموعة من الشنط المدرسية، تحتوى كل منها على عدد الأدوات المكتبية اللازمة للطلاب والتلاميذ الأيتام والأولي بالرعاية، وذلك لدعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية التى تقدمها الشركة داخل المحافظة.