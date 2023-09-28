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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تدشين مبادرة «حلمك بين إيديك» لعلاج تأخر التحصيل الدراسي لـ500 تلميذ بمدارس قنا

مبادرة حلمك بين ايديك
مبادرة حلمك بين ايديك

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن مبادرة "حلمك بين ايديك" تستهدف تدريب 36 معلمًا بمعدل 12 معلمًا للمدارس المستهدفة، لتنفيذ حقيبة تدريبية ومجموعة اختبارات قبلية وتقويمية ونهائية للعينة المُنتقاة من التلاميذ الضعفاء بالمدارس.

 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، مدرسة الدندراوي الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، واطمأن إلى جاهزية المدرسة لبداية العام الدراسي وإنهاء أعمال الصيانة والنظافة ووضع الأنصبة والجداول الدراسية و الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية 30 و 36 وغيرها من القرارات والتوجيهات الصادرة عن المديرية.

 

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أن التدريب يهدف إلى وضع مجموعة مختلفة من الحلول المتعددة التي من شأنها أن تساعد في علاج هذا الضعف، فيما لا يتعارض مع المنهج الدراسي.

 

وأشار السيد، إلى أن المبادرة تنفذ وفق بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال العام الدراسي الحالى، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتورة راندا حلاوة، مدير عام المشاركة المجتمعية بديوان وزارة التربية والتعليم، وبتنسيق من جنة دار السلام أحمد، مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية.

 

وأدار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، أولى الندوات التعريفية لمعلمي مدرسة الدندراوي عن مبادرة مؤسسة"حلمك بين ايديك"، والتي تستهدف تحسين المستوى التعليمي والتثقيفى وإكساب المهارات الحياتية لـ 500 تلميذ من ثلاث مدارس ابتدائية بقنا وهي مدارس أبوبكر الصديق الإبتدائية بالخطارة التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ومدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية ومدرسة الدندراوي الابتدائية بقنا.  
 



 

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