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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: أمريكا طلبت لسنوات تعديل خدمات ستارلينك في أوكرانيا والشرق الأوسط

ترامب ـ بايدن
ترامب ـ بايدن
إلهام عبد العزيز

قال ستة مسؤولين أمريكيين سابقين لوكالة رويترز إنه قبل فترة طويلة من تقييد وصول الجيش الأوكراني هذا الشهر إلى نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابع لإيلون ماسك، كانت إدارتا جو بايدن ودونالد ترامب قد طلبتا عدة مرات من شركة سبيس إكس تشغيل خدمة ستارلينك أو إيقافها في ‌بلدان مختلفة.

أزمة خدمة ستارلينك في أوكرانيا 


وأفاد أربعة من هؤلاء المسؤولين السابقين بأن الطلبات، خلال فترة رئاسة جو بايدن، شملت إيقاف تشغيل الخدمة لمنع الجماعات المتحالفة مع إيران في اليمن ولبنان من استخدام ستارلينك للتواصل، وتفعيل الخدمة لتوفير خدمة الإنترنت داخل إيران وفي أوكرانيا لدعم جيشها.

وبالمثل، قال مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب ومصدر مطلع على الأمر لرويترز، إن إدارة ترامب طلبت من ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إتاحة الخدمة في إيران عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية في عامي 2025 و2026، على أمل أن ⁠تعزز وصول المحتجين المناهضين للحكومة إلى الإنترنت والاتصالات.

وحول أزمة ستارلينك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن وصول بلاده إلى ستارشيلد، النسخة العسكرية من نظام ستارلينك، جرى تقييده عمدا مما أثر على أداء الطائرات المسيرة العسكرية الأوكرانية.

 وأضاف أيضا أن سرعات ستارلينك، التي تستخدمها أوكرانيا في بعض الأنشطة العسكرية ومنها التصدي لهجمات الصواريخ الروسية، جرى خفضها.


وذكرت رويترز في السابق أن الأمر بالحد من قدرات ستارشيلد صدر من داخل ⁠البيت الأبيض، وأقرت إدارة ترامب بحدوث التباطؤ لكنها لم تقل ما إذا كانت قد أصدرت هذا الأمر.

ترامب بايدن أوكرانيا الشرق الأوسط خدمة ستارلينك شركة سبيس إكس

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