وزير التعليم العالي يوجه بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية

تبدأ غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024،

وفي إطار استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

ووجه وزير التعليم العالي بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وطالب بتطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريمه أوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

وثمن المجلس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء حضوره فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.