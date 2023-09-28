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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المؤتمر العربي الإفريقي للأورام: نسعى لتقديم رؤية عامة لعلاج جديد

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام

شهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة  الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، تواجد من الجامعة من بين المشاركين حيث خصصت قاعات خاصة بها لمناقشة موضوعات المؤتمر.

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بمشاركة أساتذة الجامعات| انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي السابع للأورام.. صور

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الجامعة البريطانية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي السابع للأورام.. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة  الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

 

ويشارك في الجلسات النقاشية  هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض  وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع  مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات  الشرطة والقوات المسلحة.

 

وقال الدكتور شريف عبدالوهاب، إن المؤتمر هدفه تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي ، وايضا والجديد في العلاج المناعي والعلاج الموجه.


واكد أن المؤتمر يشتمل على ورش عمل ، للعلاج الإشعاعي ، وايضا أورام الرقبة والرأس والصيدلة الإكلينيكية ، وذلك بالتعاون مع كلية الصيدلة ، بالجامعة البريطانية في مصر  .

 

وتشهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام ، مشاركة عالمية لأكثر من ٣٠ دولة ، بالإضافة إلى ما يزيد على ٧٠ متحدثاً ، كما يشتمل المؤتمر علي قمة لتجمع أقطاب تخصص الأشعة التشخيصية والتداخلية ، برئاسة الدكتور عمرو محمود أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة عين شمس ، والذي صرح بأن المؤتمر السابع ، يستمر هذا العام في النجاح ، بنشر الوعي الطبي للأطباء ، من مختلف تخصصات الطب ، خاصة المتعلقة بعلوم الأورام ، وهذا العام قد تم إضافة ورشة عمل للأشعة التداخلية ، بجانب المحاضرات والجلسات النقاشية .

فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام9
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام9
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام8
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام7
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام6
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام6
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام5
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام5
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام4
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام4
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام3
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام3
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام2
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام2
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام1
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام1
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام
المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام الجمعية الكينية للأورام الجمعية المصرية لجراحة الأورام وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الجامعة البريطانية Jobs Education

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