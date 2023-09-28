المؤتمر العربي الإفريقي للأورام: نسعى لتقديم رؤية عامة لعلاج جديد

شهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، تواجد من الجامعة من بين المشاركين حيث خصصت قاعات خاصة بها لمناقشة موضوعات المؤتمر.

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

ويشارك في الجلسات النقاشية هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

وقال الدكتور شريف عبدالوهاب، إن المؤتمر هدفه تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي ، وايضا والجديد في العلاج المناعي والعلاج الموجه.



واكد أن المؤتمر يشتمل على ورش عمل ، للعلاج الإشعاعي ، وايضا أورام الرقبة والرأس والصيدلة الإكلينيكية ، وذلك بالتعاون مع كلية الصيدلة ، بالجامعة البريطانية في مصر .

وتشهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام ، مشاركة عالمية لأكثر من ٣٠ دولة ، بالإضافة إلى ما يزيد على ٧٠ متحدثاً ، كما يشتمل المؤتمر علي قمة لتجمع أقطاب تخصص الأشعة التشخيصية والتداخلية ، برئاسة الدكتور عمرو محمود أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة عين شمس ، والذي صرح بأن المؤتمر السابع ، يستمر هذا العام في النجاح ، بنشر الوعي الطبي للأطباء ، من مختلف تخصصات الطب ، خاصة المتعلقة بعلوم الأورام ، وهذا العام قد تم إضافة ورشة عمل للأشعة التداخلية ، بجانب المحاضرات والجلسات النقاشية .