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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي السابع للأورام.. صور

فعاليات المؤتمر العربي
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام

شهد المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة  الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، تواجد من الجامعة من بين المشاركين حيث خصصت قاعات خاصة بها لمناقشة موضوعات المؤتمر.

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انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام.. اليوم

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة  الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

 

ويشارك في الجلسات النقاشية هذا العام، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض  وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع  مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات  الشرطة والقوات المسلحة.


ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور شريف عبدالوهاب ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، والدكتور رامي غالي ، والدكتور محمد البسيوني ، أساتذة  علاج الأورام بجامعة عين شمس ، وبحضور الدكتور برانسيلاف جريميك ، أستاذ الأشعة والأورام بالمركز الطب الحيوي في جامعة صربيا ، والدكتور بير فيافر ، أستاذ علاج اورام الجهاز الهضمي ، بالدنمارك .

 

فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام9
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام9
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام8
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام8
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام7
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام5
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام5
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام4
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام4
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام3
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام3
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام2
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام1
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام
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