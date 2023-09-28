صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام: نسعى لنشر الوعي والتثقيف بين شباب الأطباء

شهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، تواجد من الجامعة من بين المشاركين حيث خصصت قاعات خاصة بها لمناقشة موضوعات المؤتمر.

قال الدكتور محمد البسيوني ، أمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، إن هدف المؤتمر الأساسي ، هو القيام بنشر الوعي والتثقيف وذلك لشباب الأطباء المعنيين بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام .

وأضاف أنه أيضا يشمل أهدافه رفع الوعي بحالات استخدام الأدوية الحديثة ، مرتفعة الثمن، لكي يتم توظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة ، والتي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية.

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

ويشارك في الجلسات النقاشية هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.