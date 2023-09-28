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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام: نسعى لنشر الوعي والتثقيف بين شباب الأطباء

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام

شهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة  الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، تواجد من الجامعة من بين المشاركين حيث خصصت قاعات خاصة بها لمناقشة موضوعات المؤتمر.

 

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بمشاركة أساتذة الجامعات| انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي السابع للأورام.. صور

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الجامعة البريطانية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي السابع للأورام.. صور

قال الدكتور محمد البسيوني ، أمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، إن هدف المؤتمر الأساسي ، هو القيام بنشر الوعي والتثقيف وذلك لشباب الأطباء المعنيين بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام .

 

وأضاف أنه أيضا يشمل أهدافه رفع الوعي بحالات استخدام الأدوية الحديثة ، مرتفعة الثمن، لكي يتم توظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة ، والتي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية.

 

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة  الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

ويشارك في الجلسات النقاشية  هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض  وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع  مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات  الشرطة والقوات المسلحة.

فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام9
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام9
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام8
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام8
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فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام7
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام6
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام6
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام5
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام5
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام4
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام4
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام3
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام3
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام2
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام2
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام1
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام1
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام
فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام
المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام الجمعية المصرية لجراحة الأورام الجامعة البريطانية الجمعية الكينية للأورام Jobs Education

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