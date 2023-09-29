فرصة للدراسة في الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي بالقاهرة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة بشأن الإعلان السادس لبرنامج ULEAD 2024 والتى تنظمه هيئة DAAD بالاشتراك مع جامعةOldenburg بألمانيا وجامعة Nelson Mandela Metropolitan University بجنوب أفريقيا .

وأوضحت أن هذا البرنامج عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تجمع بين مرحلتي الاتصال عبر الإنترنت في نهج التعلم المدمج للذين يشغلون مناصب إدارية جامعية مع مسؤوليات إدارية وموظفين في المجالات التالية:

- مديرى إدارات الجامعة المركزية (التخطيط ، التقييم ، التمويل ، الموارد البشرية ، التعليم المستمر ، المكاتب الدولية ، التكنولوجيا ، إلخ.)

- مديرى فرق العمل المعنية بمشاريع إصلاح الجامعات .

- مديرى وحدات أو برامج تطوير الموظفين.

أخر موعد للتقدم : 11 أكتوبر 2023

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://c3lms.uni-oldenburg.de/unilead-2024

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.