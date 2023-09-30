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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالص التعازى.. نادية الجندي تنعى المخرج الراحل أحمد سامي العدل

نادية الجندي
نادية الجندي

حرصت الفنانة نادية الجندي، على نعي، المخرج أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 30 سبتمبر، في عز شبابه. 

وكتبت نادية الجندي، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة X (تويتر سابقا): «خالص التعازى لعائلة أل العدل #محمد_العدل ‎#جمال_العدل #مدحت_العدل لوفاة المخرج الشاب #أحمد_سامي_العدل أبن الفنان الراحل ‎#سامي_العدل والصحفية الصديقة العزيزة ‎#ماجدة_نورالدين ربنا يصبرها يارب .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته». 

 

عزاء أحمد سامي العدل

كشف خالد سامي العدل، عن تفاصيل عزاء شقيقه أحمد، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 30 سبتمبر، في عز شبابه. 

وكتب خالد سامي العدل، في منشوره عبر فيسبوك: «يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق». 

 

جنازة أحمد سامي العدل

كشف المنتج محمد العدل، في تصريح مقتضب لموقع “صدى البلد” عن تفاصيل جنازة أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، في عز شبابه. 

وقال المنتج محمد العدل، إنه ينتظر أن يتم تشييع جنازة أحمد سامي العدل، من مسجد الفاروق في منطقة المعادي بالقاهرة، عقب صلاة العصر. 

 

وفاة أحمد سامي العدل

توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له». 

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة». 

 

سامى العدل 

ويُعد سامى العدل واحدا من صانعي النجوم وتقديمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر للسينما، وقدم أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى السلاح صاحى"، والفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب.

 

إمبراطور الوسط الفنى

سامى العدل كان أبا روحيا للكثير من الأجيال، ولقب  بـ “إمبراطور الوسط الفنى”، وكان ينظم جلسة صلح شهرية للمتخاصمين، وكان آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون، ولا بد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لا يقبل على سلعة سيئة.

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