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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جمهور أسود|أول تعليق من شيكابالا بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفيدرالية

صدى البلد

علّق محمود عبدالرازق شيكابالا على تأهل الزمالك بعد ريمونتادا تاريخية أمام أرتا سولار والتأهل لدور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي فيسبوك: "في الكورفا سود جمهور أسود".

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

 

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

 


 

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