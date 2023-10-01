عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد صيام شهرين عن الفوز.. الزمالك يفلت من لعنة دور 32 أفريقيا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من كأس الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف الأول فى شباك فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.
وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.
وسجل شيكابالا الهدف الثاني لصالح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.
وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث لصالح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك من رأسية داخل منطقة الجزاء.
أحرز فريق الكرة الاول بنادي الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثي.

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

سقوط "الشورت" ولايك إمام عاشور و"خناقة" زيزو| أبرز مشاهد مواجهة الزمالك وأرتا سولار

الزمالك يعود بانتصار بعد غياب شهرين

 

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نجح فى تحقيق انتصار غائب منذ شهرين لم يعرف فيها الانتصارات بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية للأندية. 

وكسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رقما سلبيا حيث أن أخر 8 مباريات في جميع البطولات التي شارك خلالها لم يحقق الفوز فيها إلا في مباراة واحدة فقط أمام الاتحاد المنستيري التونسي . 

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

وجاءت المباريات الثمانية الأخيرة التي خاضها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على النحو التالي: 

 

الأهلي 
فاركو 
الاتحاد المنستيري 
الشباب 
النصر 
أرتا سولار 
بيراميدز 
المقاولون العرب

 

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك افلت من خروج تاريخي أمام أرتا سولار الجيبوتي  حيث سبق وأن ودع دور ال 32 في البطولات الأفريقية 4 مرات منها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات وفي الكونفدرالية مره وحيدة .

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

وجاءت اخفاقات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى البطولات الإفريقية على النحو التالي: 

 

2004 ودع دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 بقيادة البرتغالي نيلو فينجادا أمام الجيش الرواندي

2007 ودع دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 بقيادة  هنري ميشيل أمام الهلال السوداني

2011 ودع دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 بقيادة حسام حسن أمام الإفريقي التونسي

2017 ودع الكونفدرالية من دور ال 32 تحت قيادة إيهاب جلال أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي

الزمالك أوسوريو ارتا سولار كأس الكونفيدرالية شيكابالا أوباما زيزو حمزة المثلوثى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء بأنقرة.. فيديو

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

موضوعات متعلقة

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

إنها البداية فقط.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد إقصاء أرتا سولار

ترشيحاتنا

عاصم الجزار: تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية

وزير الإسكان: 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة

اشتر ميتسوبيشي اكسباندر أرخص من سعر مصر بـ 70%

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

وزير الإسكان: أنفقنا على المجتمعات العمرانية الجديدة 1.3 تريليون جنيه

وزير الإسكان : 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

فيديو

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

الحزام السحابي يقترب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتراجع الحرارة وسقوط أمطار

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ