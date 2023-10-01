بعد صيام شهرين عن الفوز.. الزمالك يفلت من لعنة دور 32 أفريقيا

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من كأس الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف الأول فى شباك فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني لصالح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث لصالح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز فريق الكرة الاول بنادي الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثي.

الزمالك يعود بانتصار بعد غياب شهرين

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نجح فى تحقيق انتصار غائب منذ شهرين لم يعرف فيها الانتصارات بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية للأندية.

وكسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رقما سلبيا حيث أن أخر 8 مباريات في جميع البطولات التي شارك خلالها لم يحقق الفوز فيها إلا في مباراة واحدة فقط أمام الاتحاد المنستيري التونسي .

وجاءت المباريات الثمانية الأخيرة التي خاضها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على النحو التالي:

الأهلي

فاركو

الاتحاد المنستيري

الشباب

النصر

أرتا سولار

بيراميدز

المقاولون العرب

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك افلت من خروج تاريخي أمام أرتا سولار الجيبوتي حيث سبق وأن ودع دور ال 32 في البطولات الأفريقية 4 مرات منها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات وفي الكونفدرالية مره وحيدة .

وجاءت اخفاقات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى البطولات الإفريقية على النحو التالي:

2004 ودع دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 بقيادة البرتغالي نيلو فينجادا أمام الجيش الرواندي

2007 ودع دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 بقيادة هنري ميشيل أمام الهلال السوداني

2011 ودع دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 بقيادة حسام حسن أمام الإفريقي التونسي

2017 ودع الكونفدرالية من دور ال 32 تحت قيادة إيهاب جلال أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي