أخبار التعليم.. جامعة حلوان الأهلية: استقبلنا 3295 مستجدا هذا العام ..صحة الشرقية تبدأ في تطعيم 521654 طالبا ضد الإلتهاب السحائي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تجارة القاهرة: استمرار فتح باب التقدم ببرنامج العلوم الإكتوارية بالكلية

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن استمرار فتح باب التقدم ببرنامج العلوم الإكتوارية بالكلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب الشعبة الرياضية، موضحًا أن هذا البرنامج متاح فقط بكلية التجارة جامعة القاهرة.

جامعة حلوان الأهلية : استقبلنا 3295طالب مستجد هذا العام خلال21 برنامجا دراسيا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية ، بدء الدراسة بها هذا العام من خلال 8 كليات و 20 برنامجا دراسيا ، وتك قبولهم في تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.

رئيس جامعة الفيوم يوجه الطلاب بالتحصيل الجيد والمشاركة في الأنشطة..شاهد

شهد أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بتحية العلمريس والعاملين وطلاب الجامعة.

صحة الشرقية تبدأ في تطعيم 521654 طالبا ضد الإلتهاب السحائي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والإدارات الصحية بالمحافظة، بجهود مكثفة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، وذلك تزامناً مع أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

مع بدء العام الجديد.. محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، مدرسة "الشهيد لواء أحمد ذكي لطيف الاعدادية بنات" التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، والتي تضم 14 فصلاً، بإجمالي 613 طالبة، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطالبات داخل الفصول، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

انتظام الدراسة بكليات جامعة سيناء ولقاء تعريفي للطلاب المستجدين

شهدت جامعة سيناء بفرعيها فى العريش والقنطرة، انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، حيث انتظم الطلاب فى المحاضرات بقاعات ومدرجات ومعامل الكليات من اليوم الأول لبدء العام الدراسى.

مجلس جامعة مطروح يعقد جلسته الـ 67 للبدء في تنفيذ توجيهات الرئيس|تفاصيل

أحاط الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح أعضاء مجلس جامعة مطروح بأهم ما ورد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات- والذي شهده رئيس الجمهورية-، ومنه الاهتمام بالموهوبين والنابغين، تعويض الفجوة في التخصصات التي لا تتوافر فرص عمل لخريجيها، زيادة الأعداد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا،.