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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام العام الدراسي

صحة الشرقية تبدأ في تطعيم 521654 طالبا ضد الإلتهاب السحائي

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والإدارات الصحية بالمحافظة، بجهود مكثفة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، وذلك تزامناً مع أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

واضاف وكيل الوزارة أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٢١٦٥٤ طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم ١٨٠٠٣٩ طالب بمدارس الحضر وعدد ٣٤١٦١٥ طالب بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم ٣٧٥٧٢٠ طالب بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي، منهم ٩٨٢٢٠ طالب بمدارس الحضر وعدد ٢٧٧٥٠٠ طالب بمدارس الريف بمحافظة الشرقية.

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وأكد الدكتور هشام مسعود أنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة علي الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضاً بالمتابعة المكثفة علي كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، والتأكد من التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة أي أمراض معدية.

الاجراءات الوقائية الالتهاب السحائي التطهير والتعقيم التدابير الاحترازية العام الدراسي الجديد أول أيام العام الدراسي الجديد أول أيام العام الدراسى

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