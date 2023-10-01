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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام العام الدراسي.. محافظ الشرقية يطمئن على انتظام سير العمل بالمدارس

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين أمام اسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة الطلاب.

 وكذلك التنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس لإستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي أول أيام العام الدراسي الجديد، تواجد رؤساء المراكز والمدن بالمدارس كلا في نطاق عمله للإطمئنان على نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود اشغالات أو باعة جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.

تعليم الشرقية تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

ومنذ الصباح الباكر، شهدت مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية توافد الطلاب عليها، وسط جو يسوده الفرحه والسعاده لحضور طابور الصباح وبدء العام الدراسي الجديد.

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