فى حملات النظافة بأسوان..رفع 320 طن من تراكمات القمامة والأتربة

إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واصلت الأجهزة المعنية بالمحليات بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد وبالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم سلسلة الحملات المكبرة والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية وتلافى كافة الملاحظات التى يرصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة.

وقد شدد اللواء أشرف عطية على رؤوساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الميدانى اليومى لمتابعة تنفيذ أعمال الكنس والرش والدهانات وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء ، وأيضاً أعمال تمهيد الطرق وإصلاح الكسورات والمشكلات بخطوط وشبكات المرافق العامة ، وغيرها من أعمال التطوير والتجميل اللازمة لإبراز الوجه الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية مع ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

حملات النظافة

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى بأن حملات النظافة إستهدفت أمس مناطق المحمودية والتعاونيات وأرض المعارض وكسر الحجر بوسط مدينة أسوان.

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أنه تم تنفيذ أعمال الكنس وتفريغ الحاويات ، بجانب رفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وفى محيط المدارس وبين الكتل السكنية بإجمالى 320 طن ، وقد أضاف السكرتير العام المساعد بأن الحملة كانت بمتابعة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة محمد حسين نائب رئيس المدينة وعلاء آدم رئيس حى جنوب ، بالإضافة إلى نواب رئيس الحى والعاملين بالوحدة المحلية بواقع 45 فرد مدعمين بعدد 13 من المعدات الثقيلة والخفيفة وسيارات النقل اللازمة .

وكان قد أشار أشرف عطية إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروع رائد لإجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة فى الـ 6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتى سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات.

جهود

وأكد محافظ أسوان على أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة فى محافظة أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام ، وأوضح عطية بأن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ومتميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص الجميع فى ظل تحديات عديدة ، وقام محافظ أسوان بمنح الدروع وشهادات التقدير للـ 16 مشروع المشارك بالمؤتمر الإقليمى ، مع منحه لمبلغ 20 ألف جنيه للمشروع الأول ، و 10 ألاف جنيه للمشروع الثانى ، و 5 ألاف جنيه للمشروع الثالث تقديراً وتحفيزاً لهم.