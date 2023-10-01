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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمينا العبد: كنت خايفة من تجربة فيلم "سكر"

صدى البلد

حرصت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "سكر".

وقالت "ياسمينا"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها تجسد دور زوبعة ضمن أحداث الفيلم ، وبالرغم من خوفها الشديد من الدور لكنها تحمست بسبب فريق العمل.

وأعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي  وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.


قصة فيلم سكر
 

وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.


أبطال فيلم سكر


والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

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