أسرار جديدة عن خطة خداع إسرائيل في أكتوبر..فيديو

أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العقيد مهندس أركان حرب أحمد نبيه لا زال حيًا ويشارك في تكريم ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام.

وقال فرج، "هو وحده حجر زاوية في هذا الحدث وكنت أتمنى لو كنت مكانه، وقد لعب دورًا مهمًا في تنفيذ خطة الخداع الإستراتيجي عندما قال للجنود: 'انشروا البطاطين والعساكر تقعد تتشمس عشان يخدعوا الإسرائيليين'".



وكشف اللواء دكتور سمير فرج المزيد من التفاصيل حول لحظات استشهاد عاطف السادات. وأوضح أن الرئيس محمد أنور السادات تلقى الخبر وأبلغ به عبر الراديو.

وتطرق فرج إلى كشكول الجمسى الذي كتبه الرئيس السادات، مشيرًا إلى أهمية كراسة حنان بنت اللواء صلاح فهمي التي استعان بها الرئيس لتوثيق معلومات في غرفة العمليات.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس جاء لتجنب أن ينسبوا نجاح الحرب إلى أنفسهم، واعتبر ذلك واحدًا من أهم القرارات التي اتخذها السادات خلال حرب أكتوبر وعملية السلام.

وختم بالتأكيد على أن مصر دخلت في حرب أكتوبر 1973 بأسلحة دفاعية وتمكنت من تحقيق النصر الكبير على الرغم من المد العسكري الهائل الذي شنته إسرائيل.