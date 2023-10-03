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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. ختام مباريات الجولة الثانية لدوري المحترفين

صدى البلد

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة في الأسبوع الثاني من البطولة.

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري القسم الثاني أ المحترفين، وهناك العديد من المواجهات المهمة، والتي تأتي كالآتي:

القناة -بتروجيت

تنطلق في الرابعة عصرا علي إستاد نادي القناة مواجهة مرتقبة بين فريقي القناة وبتروجيت.

وكان فريق بتروجيت قد حقق الفوز بالجولة الأولي علي فريق أسوان ،بينما تعادل فريق القناه بهدفين امام فريق بروكسي .


طنطا وأبو قير للأسمدة

أما المواجهة الثانية تجمع بين فريقي طنطا وفريق أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي يقام علي ملعب أبو قير للأسمدة، في الرابعة عصرا، ويسعي فريق طنطا لمواصلة الفوز حيث استطاع تحقيق الفوز علي فريق راية بالجولة الأولى، بينما تلقي أبو قير للأسمدة خسارته الأولى بهدف من فريق حرس الحدود .

النصر للتعدين & لافيينا اف سي

يستضيف فريق لافيينا اف سي في الرابعة عصرا نظيره فريق النصر للتعدين علي استاد الاسيوطي سبورت ،ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى المحترفين ،حيث تعادل فريق لافيينا اف سي تعادلا سلبيا امام فريق السكة الحديد ،بينما خسر فريق النصر للتعدين بثلاثية امام فريق بترول أسيوط .


we & جمهورية شبين

يستضيف فريق المصرية للاتصالات نظيره فريق جمهورية شبين  ضمن  منافسات الجولة الثانية بدورى المحترفين والتى سيقام علي استاد السلام بالرابعة عصرا ،يدخل فريق  we اللقاء وقد حقق الفوز بالجولة الاولي علي فريق دكرنس بثلاثية  ،بينما يدخل فريق جمهورية شبين اللقاء وقد تلقي الخساره امام غزل المحلة بالجولة الافتتاحية بالدوري .


راية & وادي دجلة

تختتم مباريات الجولة الثالثة بدورى المحترفين بلقاء فريق راية امام نظيره فريق وادي دجلة في اللقاء الذي سيقام علي استاد حرس الحدود بالمكس ،يدهل وادي دجلة اللقاء محققا الفوز بالجولة الاولي علي فريق مصر للمقاصة بهدفين لهدف ،بينما يدخل فريق رايه متلقيا الخساره امام فريق طنطا بهدف نظيف .

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