أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

علق أحمد فتوح، نجم الزمالك، على أنباء انتقاله للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ونشر فتوح، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، فيديو لجمهور الزمالك في مباراة أرتا سولار وهم يهتفون باسمه، ووضع قلوبا بيضاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.