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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامسون أكينولا يفاجئ أوسوريو بهذا الطلب

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحدث مع الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، وطالب بشرح أسباب استبعاده من المباريات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو أكد للاعبه أن هناك بعض الأسماء التي يعتمد عليها، وعليه الاجتهاد في التدريبات خاصةً أنه يأتي في المركز الأخير بحساباته في خط الهجوم".

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

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