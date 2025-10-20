نبيل فهمي: نتنياهو لم ينجح في تغيير هوية الشرق الأوسط

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن نتنياهو لم ينجح في تغيير هوية الشرق الأوسط، لكن هناك بالفعل تغييرًا جيوسياسيًا في المنطقة، قائلاً: "الهوية في المنطقة تنقسم إلى شقين؛ شق عربي بمكوناته المختلفة، وشق غير عربي، وهذا لم يتغير.

وتابع: لكن التوازن الجيوسياسي في المنطقة، مثل قدرات إيران والأطراف كحماس وحزب الله، قد تغيرت قدراتهم. ومع ذلك، هل أصبحت إسرائيل أكثر أمنًا؟ لحظيًا قد يكون الأمر كذلك، لكن على المستوى الاستراتيجي، هل حققوا السلام في إسرائيل والأمن والقبول في المنطقة؟ لا. قد يكونوا حققوا القوة بشكل لحظي كنتيجة آنية وسريعة، وأثبتوا أنهم قادرون على الضرب في أي مكان، خاصة في ظل وجود غطاء سياسي أمريكي بدون محاسبة."

ولفت خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إلى أن المجموعة العربية، وفي مقدمتها مصر وقطر والسعودية أيضًا، نجحت في إثبات أننا قادرون على التحرك، رغم أن إسرائيل استخدمت القوة في كل مكان. كما أننا قادرون على حشد المجتمع الدولي، مثل الضغط لوقف تصدير بعض الدول أسلحتها إلى إسرائيل، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى الكمال.

وواصل قائلًا: “العالم العربي بدأ يثبت أنه قادر على التحرك، رغم أنه كان يُقال سابقًا إننا ضعفاء. وما حدث ليس صحوة عربية بمعناها الأشمل، لكنه خطوة وتوجه جديد”.

وأوضح، أن العالم العربي اعتمد خلال الخمسين عامًا الماضية على دول أجنبية في مجال الأمن أكثر من اللازم حتى وجد البعض أنفسهم مع تراجع أهمية النفط والغاز إلى أنه القدرة العربية العسكرية نسبة لدول أخرى في المنطقة غير عربية قلت وهو ماادى لتحرك قائلاً : “هناك تحديات عربية وعلينا التعامل مع التحديات أهم تحدي المصداقية داخل المنطقة وخارجه هل هناك عالم عربي سياسي أم لا ؟ تحديات النزاعات الاقليمية هل معقول يكون عندنا نزاعات في سوريا واليمن ولبنان وليبيا والسودان فضلاً عن غزة كل ده في العالم العربي ولايوجد اي طرف عربي يرأس اي جهود لحل تلك الازمات وعلينا التعامل معها دون تركها”.