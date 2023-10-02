شيكابالا يتدخل | مستجدات أزمة محمود علاء ومدحت عبد الهادي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، يحاول التوسط لإنهاء أزمة مدحت عبد الهادي ومحمود علاء مدافع الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا سيعمل على الصلح بين الطرفين في التدريبات، وتصفية الأجواء قبل المباريات المقبلة".

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.