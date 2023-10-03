نجم الأهلي السابق يثير الجدل: زيزو أفضل لاعب في مصر

كشف عماد النحاس، نجم الأهلي السابق، عن أفضل اللاعبين بالدوري المصري من الموسم الماضي حتى وقتنا هذا.

وقال النحاس، في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مصر الآن بلا منازع.

وشدد على أن بيرسي تاو يأتي بعد أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك.

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلا: “للأسف مفيش مهاجم مصري يلعب بالدوري المصري يستحق أن يكون الأفضل، ولهذا سأختار مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري”.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار، بطل جيبوتي، برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.