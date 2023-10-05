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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ42.. 10 صور أثارت ضجة لبشرى | شاهد

صدى البلد

يصادف اليوم ال 5 من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة بشرى، والتي أتمت عامها  ال 42.

وتحرص بشرى، على متابعة جمهورها بأحدث الصور الصور والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

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وتفضل بشرى، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها وأناقتها مع اختيار الالوان المميزة التي تتناسب مع لون بشرتها.

كما تميل بشرى، إلى وضع المكياج بالألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتفضل بشرى، الوان الشعر البنية الفاتحة التي تتناسب مع شعرها الطويل وتكشف جماله.

وإليكم صور بشرى

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