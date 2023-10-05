هشة وفى 5 دقائق ..طريقة عمل دونات البرتقال المقلية

دونات البرتقال هي واحدة من الحلويات اللذيذة التي يتم تقديمها في جميع المناسبات المختلفة. وتتميز هذه الحلوى بأكثر من طريقة. يمكن تحضيرها بالشوكولاتة أو الفواكه المختلفة. وفيما يلي سنقوم طريقة تحضير كعك البرتقال.



طريقة عمل دونات البرتقال المقلية:

المقادير

‏- ¼ 3 كوب دقيق

‏- 2 بيضة

‏- 2 معلقة صغيرة باكينج بودر

‏- 2 معلقة كبيرة قشر برتقال

‏- 1 كوب سكر بودرة (لسائل التلميع)

‏- ¼ كوب سمن

‏- 1 كوب زيت (للتحمير)

طريقة تحضير دونات البرتقال:

في وعاء عميق نضع الدقيق والباكينج بودر والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال والزبد ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح القوام سميك.

ثم نضيف الدقيق وخليط عصير البرتقال والزبد بالتبادل لخليط البيض والسكر مع الخفق المستمر حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.

ثم نغطى العجين ويترك في مكان بارد لمدة ساعتين.

ثم على سطح نظيف ومرشوش بالدقيق نفرد العجينة بسمك 1 سم ثم تقطع باستخدام قطاعة دائرية.

ثم في زيت ساخن غزير نعمل على تحمير وحدات الكعك حتى تأخذ لون ذهبي شهي ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم في وعاء عميق نضع كوب من سكر البودرة مع ربع كوب من عصير البرتقال ومعلقة صغيرة من بشر البرتقال ونخفقهم حتى يتجانسوا.

ثم تغمس وحدات الكعك في خليط التلميع ثم ترص على شبكة حتى تصفى من القطرات الزائدة.

ثم ترص في طبق التقديم.