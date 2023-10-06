أكبر صدمة .. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة لأول مرة عن طلاقها.. فيديو

حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا، ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتيها.

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طلاقها، قائلة: "بعد ما حصلت الخناقات بيني وبين زوجي فاكرة إن ماما كانت بتصلي، وفجأة سمعنا صوت حد وقع، ودخلنا لقينا أمي أصيبت بإغماء أثناء الصلاة".

وأضافت : "طلاقي من زوجي السعودي الجنسية، والد ابنتي الوحيدة روتانا، تسبب في صدمة كبيرة لوالدتي".

واسترسلت الفنانة غادة عبد الرازق،: "ماما كانت خايفة طليقي ياخد روتانا مني، وبعد الانفصال كان التمثيل هو الصدمة التالية".

وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.