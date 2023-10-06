غادة عبد الرازق عن دخولها التمثيل: كانت موهبتي الوحيدة الرقص أمام المرآة

حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا، ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتيها.

وردت الفنانة غادة عبد الرازق، على سؤال لماذا قررت دخول مجال التمثيل، قائله: "أنا كانت موهبتي الوحيدة إني أرقص قدام المراية وأسرق باروكات أمي وأقلام الروج، لكن كنت بتفرج على التليفزيون ونفسي أبقى مشهورة، وأمشي في الشارع الناس تعرفني".

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق،: "في الأول قلت لماما عايزة أغني، فسألتني هتغني في كباريهات؟ وبدأت أخرج وكان لينا أصحاب فنانين".

وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.