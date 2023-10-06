غادة عبد الرازق: شخصيتي في "تحت الحزام" حقيقية وموجودة بالفعل.. فيديو

حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا، ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتيها.

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن دورها في حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، قائلة: " شخصية "دكتورة عليا" اللي قدمتها شخصية حقيقية موجودة بالفعل، تم اقتباس قصتها عن طريق أحد الأطباء النفسيين".

وأضافت: "دكتورة عليا شخصية حقيقية عايشة لغاية دلوقتي، وقصة حقيقية من عند دكتور نفسي، وعملت كل اللي شوفتيه في المسلسل".

وأشارت: "الشخص الوحيد الذي يعرف بما قامت به عليا الحقيقية هو الطبيب المعالج لها، ولا يمكنه الإبلاغ عنها، ولهذا لم يتم القبض عليها حتى الآن، وهي تعيش مع ابنها وحفيدها خارج مصر".



وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.