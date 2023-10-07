احصل عليها.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. تزامنًا مع انتهاء تسجيل طلبات التحويل للطلاب، أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب بين الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ضمن مرحلة تقليل الاغتراب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. وتصدر رابط نتيجة تقليل الاغتراب محرك البحث جوجل، حيث يبحث لطلاب الدبلومات الفنية 2023 بنظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء الأحد الماضى، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه ومحافظته، وذلك حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب

رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. ويبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع التخصصات، حيث يعد رابط نتيجة تقليل الاغتراب من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. وكان قد تم فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل ببين الكليات والمعاهد مرة اخري، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خلال 72 ساعة فقط من غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ومن المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القادمة، إذ أغلق موقع التنسيق يوم الخميس الماضي الموافق 5 أكتوبر 2023، وبذلك مر على غلق موقع التنسيق مدة 48 ساعة فقط

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

كما أشار مكتب تنسيق القبول في الجامعات إلى أنه عقب غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ستبدأ أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية غير المسجلين بمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وتسهيلاً على الطلاب، أوضح مكتب التنسيق الإلكتروني خطوات توضيحية لتسجيل طلبات التحويل بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- الضغط على اختيار تقليل اغتراب.

- تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الدخول الخاص به.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.

- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

-إدخال الكلية أو المعهد.

- إدخال الرقم القومي مرة أخرى.

- كتابة الرقم السري مرة أخرى.

- كتابة الرقم التأكيدي مرة أخرى.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة ورقة تقليل الاغتراب.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:

بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

اختيار طباعة بطاقة الترشيح

ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023