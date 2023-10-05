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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة.. رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. تصدر رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل».

ويبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن آخر موعد لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات. 

ويساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

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اليوم.. آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

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يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 في مختلف محافظات الجمهورية عن رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، ويحرصون أيضا على معرفة موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، خاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

خطوات التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب

ويبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن خطوات التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وتم فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل ببين الكليات والمعاهد مرة أخرى، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم غلق باب تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد للطلاب ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 اليوم، الخميس 5 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

كما أشار مكتب تنسيق القبول في الجامعات إلى أنه عقب غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ستبدأ أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية غير المسجلين بمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وتسهيلاً على الطلاب، أوضح مكتب التنسيق الإلكتروني خطوات توضيحية لتسجيل طلبات التحويل بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- الضغط على اختيار تقليل اغتراب.

- تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الدخول الخاص به.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.

- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

-إدخال الكلية أو المعهد.

- إدخال الرقم القومي مرة أخرى.

- كتابة الرقم السري مرة أخرى.

- كتابة الرقم التأكيدي مرة أخرى.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة ورقة تقليل الاغتراب.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها.

ويتاح التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

شروط تقليل الاغتراب 2023 للدبلومات الفنية

أولاً: التحويلات بين الكليات

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات».

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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