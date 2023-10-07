وداعا للإزعاج.. بدون تحديث جرب أهم مزايا أندرويد

تشكل أدوات "الرفاهية الرقمية" جزءا كبيرا من هواتف أندرويد الحديثة، تهدف هذه الأدوات المساعدة في خلق عادات استخدام صحية للهواتف الذكية، يعد وضع التركيز أو Focus Mode أحد أبرز هذه الأدوات، وهو متاح على جميع أجهزة أندرويد حاليا، سنوضح لك فيما يلي كيف يعمل؟.

ويعتبر وضع التركيز من أبرز ميزات الصحة الرقمية، على أجهزة أندرويد والذي يعمل على مراقبة استخدام هاتفك الذكي والحد منه، مما يساعدك على زيادة التركيز وعدم تشتيت الانتباه إلى جانب التقليل من وقت استخدام الهاتف، والتركيز أثناء عملك.

ما هو وضع التركيز؟

كما يوحي الاسم، يعد وضع التركيز أداة لإزالة عوامل التشتيت، فهو مشابه لوضع عدم الإزعاج ولكنه أقل تعقيدا وأكثر تركيزا، قد يكون لديك وضع عدم الإزعاج في جدولك الزمني، في حين أن وضع التركيز مخصص في الغالب ليتم تشغيله يدويا عندما تحتاج إلى استراحة.

الفكرة العامة هي أن تختار بعض التطبيقات ووضعها في "وضع التركيز"، بحيث لا يمكنك فتحها أو الحصول على إشعارات منها، إنها طريقة بسيطة لحظر التطبيقات التي تجدها أكثر تشتيتا للانتباه بسرعة.

تفعيل وضع التركيز على هواتف جوجل بكسل

أولا: افتح تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك

ثانيا: انتقل إلى خبار "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية" Digital Wellbeing & Parental Controls.

ثالثا: اضغط على "وضع التركيز" Focus Mode.

رابعا: حدد جميع التطبيقات التي ترغب في إيقافها مؤقتا عند تمكين وضع التركيز.

خامسا: يمكنك تشغيله على الفور عن طريق تحديد "تشغيل الآن"، أو إنشاء جدول زمني لتشغيله تلقائيا من خلال النقر على "تعيين جدول".

تشغيل وضع التركيز على هواتف سامسونج جالاكسي

يختلف وضع التركيز على أجهزة سامسونج جالاكسي قليلا عن هواتف بكسل، يمكنك إنشاء أوضاع تركيز متعددة، وبدلا من اختيار التطبيقات التي تريد حظرها، ستختار التطبيقات التي تريد السماح بها.

الخطوة الأولى: اسحب لأسفل مرة واحدة من أعلى الشاشة وانقر على رمز الترس لفتح الإعدادات.

الخطوة الثانية: قم بالتمرير لأسفل وحدد "الأوضاع والروتينات" Modes and Routines.

الخطوة الثالثة: حدد أحد الأوضاع المعدة مسبقًا أو اضغط على "إضافة وضع" Add Mode.

الخطوة الرابعة: إذا كنت تقوم بإنشاء وضع جديد، فامنحه اسما وأيقونة.

الخطوة الخامسة: لتقييد التطبيقات أثناء الوضع، قم بالتبديل إلى "تقييد استخدام التطبيقات".

الخطوة السادسة: حدد جميع التطبيقات التي تريد أن تكون قادرا على استخدامها وتلقي الإشعارات منها، وسيتم حظر جميع التطبيقات الأخرى على جهازك بمجرد تشغيل وضع التركيز.

الخطوة السابعة: يمكنك النقر على "تشغيل" لتمكينه على الفور أو تحديد "تشغيل تلقائيا" لإنشاء بعض الشروط، كما تتيح لك سامسونج أيضا تمكين وضع عدم الإزعاج بجانبه وتغيير بعض إعدادات النظام وتخصيص خلفية الشاشة عند تشغيل الوضع.