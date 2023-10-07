عبد الرحمن فيصل: تعاهدنا على استعادة لقب إفريقيا

أكد عبد الرحمن فيصل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن لاعبي الفريق تعاهدوا على الفوز ببطولة إفريقيا الغائبة عن النادي منذ 6 سنوات، مؤكدًا أن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏

أضاف فيصل أن لاعبي الأهلي كانوا على قلب رجل واحد، وأن الفريق منذ وصوله إلى الكونغو كان في حالة تركيز شديد، وكان هناك إصرار كبير على تخطي الصعاب للوصول إلى اللقب.

أشار فيصل إلى أن الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز بالبطولة والتتويج، ولكن أمامنا بطولة مهمة بعد أيام قليلة وهي بطولة السوبر جلوب في السعودية، ونسعى لتقديم مستوى متميز خلال تلك البطولة العالمية.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.