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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكاكا..

 

1: تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على حماية القلب من الأزمات والجلطات وتصلب الشرايين.

2:تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الاصابة بالأمراض.

3: تحارب الفيروسات والبكتيريا وتطرد السموم من الجسم.

4: تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح

5:تحد من التوتر العصبى والإجهاد وتحافظ على صحة الجهاز العصبى.
6:تعالج التهابات المثانة والمسالك البولية والتبول اللارادى  
7:يساعد مرضى السكر على تنظيم نسبة السكر فى الدم.

8: يكافح الامراض السرطانية ويحمى الجسم من الاصابة بها مثل سرطان (القولون ، المعدة والثدى، الجلد).

9:يساعد على انتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين وظائف الجسم.

10:يحمى الكبد وينقيه من السموم والشوائب.

11:يحد من تساقط الشعر وتقصفه.

12: يعالج الصداع والدوخة.

13:يفيد امراض الغدة الدرقية.

14:يعالج امراض الجهاز التنفسى مثل الالتهابات والبرد والسعال.

15:تحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وعلامات التمدد

16: ترطب الجسم وتعيد نشاطه وحيويته

17:تحافظ على نضارة البشرة وتعيد حيويتها

 

الأمراض السرطانية التهابات المثانة التبول اللارادى الإصابة بالأمراض الغدة الدرقية امراض الجهاز التنفسي أمراض الغدة الدرقية تحافظ على نضارة البشرة تحسين وظائف الجسم تصلب الشرايين تنظيم نسبة السكر في الدم

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