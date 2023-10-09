17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكاكا..
1: تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على حماية القلب من الأزمات والجلطات وتصلب الشرايين.
2:تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الاصابة بالأمراض.
3: تحارب الفيروسات والبكتيريا وتطرد السموم من الجسم.
4: تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح
5:تحد من التوتر العصبى والإجهاد وتحافظ على صحة الجهاز العصبى.
6:تعالج التهابات المثانة والمسالك البولية والتبول اللارادى
7:يساعد مرضى السكر على تنظيم نسبة السكر فى الدم.
8: يكافح الامراض السرطانية ويحمى الجسم من الاصابة بها مثل سرطان (القولون ، المعدة والثدى، الجلد).
9:يساعد على انتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين وظائف الجسم.
10:يحمى الكبد وينقيه من السموم والشوائب.
11:يحد من تساقط الشعر وتقصفه.
12: يعالج الصداع والدوخة.
13:يفيد امراض الغدة الدرقية.
14:يعالج امراض الجهاز التنفسى مثل الالتهابات والبرد والسعال.
15:تحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وعلامات التمدد
16: ترطب الجسم وتعيد نشاطه وحيويته
17:تحافظ على نضارة البشرة وتعيد حيويتها