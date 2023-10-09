عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنفي وجود دليل على علاقة إيران بهجوم المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يوجد دليل ملموس على تورط إيران في هجوم المقاومة الفلسطينية من غزة، وذلك بعد نفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي دور لها في عملية “طوفان الأقصى”.

وقال الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إيران لاعب رئيسي لكن لا يمكننا حتى الآن أن نقول إذا كانت شاركت في التخطيط أو التدريب".

وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مجموعة متنوعة من المصادر، في تقرير لها أمس الأحد أن الحرس الثوري، الفرع السياسي الرئيسي للجيش الإيراني، حضر اجتماعات التخطيط لحماس نصف الأسبوعية في بيروت منذ أغسطس الماضي، بما في ذلك اجتماعين حضرهما أيضا وزير الخارجية الإيراني الوزير حسين أمير عبد اللهيان.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني: ليس لدينا دور في اتخاذ القرارات نيابة عن أي طرف في المنطقة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.. ما يعنينا هو أننا نعتبر مقاومة الشعب الفلسطيني مقاومة مشروعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ليس لديها علم مباشر بوقوف إيران وراء طوفان الأقصي. 

وقالت وول ستريت جورنال إن إيران استضافت في يونيو الماضي وفدا من "مسؤولي حركات المقاومة في قطاع غزة"، بما في ذلك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر جماعة في غزة، وترأس الوفد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ايران غزة المقاومة الفلسطينية تصعيد عملية طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

لبنان.. بيان عاجل من الجيش بعد القصف الإسرائيلي الأخير

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأثنين 9 - 10- 2023

شاهد.. استهداف المقاومة لمطار بن جوريون.. دموع وهروب بلا عودة

إسرائيل تقصف مبنى وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة | فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد: العمليات ستتصاعد خلال الساعات المقبلة

بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فرصة.. الإسكان: طرح قطع أراض جديدة بالصعيد.. الأسعار والمساحات ونظام السداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها خرافي.. طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

بتسريحة شعر مختلفة.. هدى المفتي تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ