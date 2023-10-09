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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسرائيليون فقدوا عقولهم.. جيش الاحتلال يبيد عائلات بأكملها

صدى البلد

استهدفت غارة جوية إسرائيلية سوقا مزدحمة في شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل العشرات، وفقا لعامل إنقاذ.

 

ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، حولت الغارة منطقة السوق والنقل المركزية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة إلى مشهد من الدمار. تظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي جثثًا متناثرة وسط حطام ما كان قبل لحظات سوقًا مزدحمًا ببيع المنتجات والسلع الأخرى.

 

ملأت الخرسانة والمعادن الملتوية من المباني المحيطة الساحة، حيث هرع الناس بين الأنقاض وسحب الدخان بحثا عن ناجين. قُتل 60 شخصًا في الغارة، وفقًا لمسعف في الهلال الأحمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة. ولم يرد تأكيد فوري من وزارة الصحة في غزة.

 

جاء العديد من سكان غزة الفارين من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر بحثًا عن مأوى في وسط جباليا، حيث تحيط المتاجر والمنازل بمنطقة السوق. ووقعت الغارات بينما كان البائعون والزبائن يكتظون بالسوق، ويخزنون المواد الغذائية والمنتجات وسط مخاوف واسعة النطاق من تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية.

 

تقصف إسرائيل قطاع غزة منذ يوم السبت، وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 560 فلسطينيا قتلوا منذ ذلك الحين وأصيب حوالي 3000 آخرين.

 

قالت الوزارة إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 78 طفلا و41 امرأة، وفي بعض الحالات قتلت عائلات بأكملها.

 

قال راجي الصوراني، المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة لصحيفة نيويورك تايمز، إن "الإسرائيليين فقدوا عقولهم"، مضيفاً: "إنهم يبيدون عائلات بأكملها". 

 

تقول إسرائيل إنها تستهدف مراكز عمليات حماس. وأكدت قصف عدة مساجد قائلة إنها كانت تستهدف البنية التحتية لحماس أو مسلحين داخل المباني. وقال مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون إن مستشفيين على الأقل والعديد من المنازل أصيبوا، ويقول العديد من سكان غزة إنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه هربا من هجوم الضربات الإسرائيلية.

 

استهدفت ضربات جوية أربعة مساجد في مخيم الشاطئ للاجئين يوم الاثنين وأسقطت قبابها في هجمات قالت السلطات في غزة إنها أسفرت عن مقتل مصلين داخلها.

 

بعد ظهر يوم الاثنين، كان الجيران يمشطون أنقاض مسجد السوسي، وقال شهود إن الصبية كانوا يلعبون خارج المسجد عندما وقعت الغارة.

 

 

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